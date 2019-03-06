Медведев жестко ответил Лукашенко: надо работать, а не говорить

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Люксембурге в рамках официального визита российского премьера, Дмитрий Медведев прокомментировал последние высказывания Александра Лукашенко.

Фото пресс-службы правительства РФ

По словам главы правительства, союзная интеграция может развиваться двумя путями: один – «продвинутый» для обеих стран, но необходимо «создать те институты, которые не созданы», а также согласие Беларуси и РФ; второй – продолжать двигаться по тому договору, который был подписан, и «реализовывать позиции, которые вытекают напрямую из договора».

Медведев также прокомментировал последние громкие заявления белорусской стороны, напомнив, что любое объединение в первую очередь строится на доверии, а не на «комментариях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там прибежали и на ухо сказали». Это тупиковый путь, считает премьер.