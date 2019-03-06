Жителя Солигорщины могут расстрелять за жестокое убийство пенсионера

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35-летнему жителю Солигорского района грозит смертная казнь за жестокое убийство пенсионера из хулиганских побуждений.

Обвиняемый – ранее был неоднократно судим. Его задержали 18 августа.

Следствием установлено, что сельчанин будучи в нетрезвом виде в одном из дворов районного центра обратился к пенсионеру – просил денег на алкоголь. Получив отказ, жесток избил 78-летнего местного жителя. Пенсионер с множеством травм и повреждений был доставлен в больницу, где умер через неделю.

В ходе расследования обвиняемый свою вину отрицал и давал противоречивые показания.

В настоящее время дело направлено в прокуратуру.

Обвиняемый находится под стражей.
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Тэги: убийство пенсионера убийство Город: Солигорск

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