Лукашенко наградил силовиков орденами и медалями

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Более 20 человек из силовых органов награждены Александром Лукашенко орденами и медалями.

Фото из архива пресс-службы президента

Так, в частности, кавалерами ордена «За службу Родине» III степени стали:

  • Андрей Гурцевич – замкомандующего ВВС и ПВО;
  • Сергей Лагодюк – замначальника главного управления – начальник 1-го управления главного оперативного управления Генштаба;
  • Сергей Симоненко – замминистра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС.

Медали «За спасенную жизнь» удостоены:

  • Владимир Климович – главный специалист сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО Речицкого РОЧС;
  • Максим Новиков – начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Костюковичского РОЧС.

Среди награжденных медалью «За отличие в воинской службе»:

  • Алексей Ананенко – замначальника 1-го отдела 4-го управления главного оперативного управления Генштаба;
  • Александр Трубеко – командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС;
  • Олег Чеботарев – начальник отдела Госпогранкомитета.

Медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» награжден:

  • Денис Прокофьев – оперативный дежурный Центра оперативного управления Минского ОУЧC.

Также Лукашенко присвоил почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь», награды удостоен:

  • Виктор Гулевич – начальник штаба – первый замкомандующего ССО ВС.
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Тэги: госнаграды Персона: Александр Лукашенко Андрей Гурцевич Сергей Лагодюк Сергей Симоненко Владимир Климович Максим Новиков Алексей Ананенко Александр Трубеко Олег Чеботарев Денис Прокофьев Виктор Гулевич

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