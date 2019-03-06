Лукашенко наградил силовиков орденами и медалями

Более 20 человек из силовых органов награждены Александром Лукашенко орденами и медалями.

Фото из архива пресс-службы президента

Так, в частности, кавалерами ордена «За службу Родине» III степени стали:

Андрей Гурцевич – замкомандующего ВВС и ПВО;

Сергей Лагодюк – замначальника главного управления – начальник 1-го управления главного оперативного управления Генштаба;

Сергей Симоненко – замминистра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС.

Медали «За спасенную жизнь» удостоены:

Владимир Климович – главный специалист сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО Речицкого РОЧС;

Максим Новиков – начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Костюковичского РОЧС.

Среди награжденных медалью «За отличие в воинской службе»:

Алексей Ананенко – замначальника 1-го отдела 4-го управления главного оперативного управления Генштаба;

Александр Трубеко – командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС;

Олег Чеботарев – начальник отдела Госпогранкомитета.

Медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» награжден:

Денис Прокофьев – оперативный дежурный Центра оперативного управления Минского ОУЧC.

Также Лукашенко присвоил почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь», награды удостоен: