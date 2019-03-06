Лукашенко наградил силовиков орденами и медалями
Более 20 человек из силовых органов награждены Александром Лукашенко орденами и медалями.
Так, в частности, кавалерами ордена «За службу Родине» III степени стали:
- Андрей Гурцевич – замкомандующего ВВС и ПВО;
- Сергей Лагодюк – замначальника главного управления – начальник 1-го управления главного оперативного управления Генштаба;
- Сергей Симоненко – замминистра обороны по вооружению – начальник вооружения ВС.
Медали «За спасенную жизнь» удостоены:
- Владимир Климович – главный специалист сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и ГО Речицкого РОЧС;
- Максим Новиков – начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Костюковичского РОЧС.
Среди награжденных медалью «За отличие в воинской службе»:
- Алексей Ананенко – замначальника 1-го отдела 4-го управления главного оперативного управления Генштаба;
- Александр Трубеко – командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС;
- Олег Чеботарев – начальник отдела Госпогранкомитета.
Медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» награжден:
- Денис Прокофьев – оперативный дежурный Центра оперативного управления Минского ОУЧC.
Также Лукашенко присвоил почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь», награды удостоен:
- Виктор Гулевич – начальник штаба – первый замкомандующего ССО ВС.