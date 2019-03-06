ГАИ десять дней будет проводить по всей стране спецмероприятие

С сегодняшнего дня и вплоть по 15 марта включительно Госавтоинспекция будет проводить по всей Беларуси специальную республиканскую профилактическую акцию.

Фото УГАИ Брестской области

Мероприятие «Берегите детей!» направлено на предупреждение детского травматизма на дорогах.

Как сообщили в ГАИ, сотрудниками дорожной милиции организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах, в прессе об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, а также необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.

Кроме лекций, которые пройдут в учебных заведениях, экипажи ДПС усилят контроль за соблюдением участниками дорожного движения:

скоростных режимов;

правил проезда пешеходных переходов;

безопасной перевозки детей;

Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

Как отметили в ГАИ, в прошлом году в Беларуси увеличилось количество ДТП с участием детей (+31,4%), погибших (+4,8%) и раненых (+38,3%) в них несовершеннолетних.