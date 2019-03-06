ГАИ десять дней будет проводить по всей стране спецмероприятие
С сегодняшнего дня и вплоть по 15 марта включительно Госавтоинспекция будет проводить по всей Беларуси специальную республиканскую профилактическую акцию.
Мероприятие «Берегите детей!» направлено на предупреждение детского травматизма на дорогах.
Как сообщили в ГАИ, сотрудниками дорожной милиции организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах, в прессе об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, а также необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.
Кроме лекций, которые пройдут в учебных заведениях, экипажи ДПС усилят контроль за соблюдением участниками дорожного движения:
- скоростных режимов;
- правил проезда пешеходных переходов;
- безопасной перевозки детей;
- Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.
Как отметили в ГАИ, в прошлом году в Беларуси увеличилось количество ДТП с участием детей (+31,4%), погибших (+4,8%) и раненых (+38,3%) в них несовершеннолетних.