Активист Николай Дедок оштрафован за акцию солидарности с политзаключенными

Суд Центрального района Минска оштрафовал анархиста Николая Дедка на 25 базовых величин (637,5 рубля) за участие в несанкционированной акции «Свободу политзаключенным» 26 февраля.

«Это было ожидаемо и предсказуемо, расцениваю как ответ государственной системы по совокупности моей активистской деятельности. Они дождались, когда я приду на один из судов 4 марта, и воспользовались возможностью меня задержать», — сообщил БелаПАН Дедок.

Активист был задержан на выходе из суда Фрунзенского района, где его оштрафовали на 50 базовых величин (1.275 рублей) по статье 17.11 КоАП за публикацию фотографии с надписью, внесенной в реестр экстремистских материалов.

«Меня можно было сразу повезти в суд, но я не первый, с кем они так делают. Они хотят продержать день-два, чтобы дать хоть какое-то лишение свободы, хотя нет разнарядки давать сутки, сейчас дают в основном штрафы. Меня продержали и дали штраф, хотя я был готов и к суткам, и к задержанию на выходе из суда», — отметил Дедок.

После задержания 4 марта активисту показали еще два протокола, один из них — за публикацию фотографии с экстремистской надписью, сделанной у памятника Дзержинскому. Когда по ним будет суд, активисту неизвестно. Также, по его словам, возможно появление протоколов за флешмоб «Я экстремист», который Дедок проводит в социальных сетях.

«За флешмоб только начинается составление протоколов, и на текущий момент висят два административных протокола в суде Фрунзенского района. Меня ждут еще минимум два суда во Фрунзенском районе, и, думаю, будут еще», — сказал активист.

Акция солидарности с политзаключенными прошла на Октябрьской площади Минска вечером 26 февраля. В ней приняло участие около десяти человек. По информации правозащитного сайта spring96.org, за участие в акции были задержаны Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, Майя Наумова. Кроме того, превентивно был задержан организатор акции Павел Северинец, его приговорили к 10 суткам ареста.