Грибаускайте благодарна Финляндии за позицию по БелАЭС

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Во время встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилем президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила власти страны Суоми за поддержку Вильнюса по вопросу строящейся Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе литовского лидера, глава государства отметила, что международная поддержка позиции Литвы по АЭС в Островце «будет особо важна и в будущем, а поддержка Финляндии – особо значима».

Она вновь подчеркнула, что БелАЭС небезопасна, а поэтому необходимо прекратить ее строительство.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Литва АЭС-Беларусь Персона: Даля Грибаускайте

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