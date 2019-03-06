Грибаускайте благодарна Финляндии за позицию по БелАЭС

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилем президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила власти страны Суоми за поддержку Вильнюса по вопросу строящейся Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе литовского лидера, глава государства отметила, что международная поддержка позиции Литвы по АЭС в Островце «будет особо важна и в будущем, а поддержка Финляндии – особо значима».

Она вновь подчеркнула, что БелАЭС небезопасна, а поэтому необходимо прекратить ее строительство.