Россельхознадзор обвинил Беларусь в ложном транзите

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Россельхознадзор направил в адрес члена коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко (Беларусь) письмо с просьбой принять меры по введению в действие обмена электронными ветеринарными сертификатами между странами ЕАЭС.

В письме отмечается, что ЕЭК должна была проработать этот вопрос еще в 2015 году, однако до сих пор существенные шаги в этом направлении не сделаны, отмечает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор констатирует, что в связи с отсутствием на территории ЕАЭС общей системы прослеживаемости подконтрольных ветеринарному надзору товаров возникает проблема так называемого ложного транзита.

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С января по ноябрь 2018 года белорусские производители направили через территорию России в Казахстан, Армению и Киргизию 101 тыс. тонн сухой молочной продукции, однако эти страны подтвердили получение только 25,8 тыс. тонн товара.

«Таким образом, за 11 месяцев прошлого года 74% продукции не доехало до киргизских, армянских и казахстанских получателей», — обращает внимание ведомство.

«Белорусская сторона согласилась с тем, что необходимо решить проблему ложного транзита. Однако Евразийская экономическая комиссия пока не предприняла мер по созданию механизма подтверждения доставки транзитных товаров», — сообщает Россельхознадзор.
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Тэги: Евразийский союз Россельхозадзор

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