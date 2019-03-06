В Осиповичах задержали хулигана – он порезал колеса 14 авто
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По подозрению в совершении хулиганства в Осиповичах задержан 18-летний парень.
По информации милиции, в ночь на пятое марта он, находясь в нетрезвом виде, порезал колеса сразу 14 автомобилей.
Если вина молодого человека будет доказана в суде, его могут на три года отправить за решетку.
Как отмечают правоохранители, «юноша неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и экстремистских материалов».