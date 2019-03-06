Каракас высылает посла ФРГ в Венесуэле за участие в заговоре

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Венесуэльские власти приняли решение о высылке главы дипломатической миссии ФРГ Даниэля Кринера – посол признан персоной нон грата и должен в течение двух суток покинуть латиноамериканское государство.

Иллюстрация pixabay.com

Как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы, Каракас считает «неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции».

Власти Венесуэлы вывел из себя факт того, что Кринер четвертого марта вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия объявившего себя президентом Хуана Гуайдо.
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Тэги: Венесуэла Город: Каракас

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