Определен состав белорусской команды на первую гонку ЧМ по биатлону в Эстерсунде

В четверг, седьмого марта, в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону. Белорусский квартет примет участие в смешанной эстафете.

За нашу команду выступят: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Белорусы будут выступать под 15-м номером.

Гонка стартует в 18:15 по минскому времени.

Вот когда пройдут остальные старты: