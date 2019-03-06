Определен состав белорусской команды на первую гонку ЧМ по биатлону в Эстерсунде
В четверг, седьмого марта, в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону. Белорусский квартет примет участие в смешанной эстафете.
За нашу команду выступят: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Белорусы будут выступать под 15-м номером.
Гонка стартует в 18:15 по минскому времени.
Вот когда пройдут остальные старты:
- 08.03. Женщины. Спринт 7,5 км (начало в 18:30);
- 09.03. Мужчины. Спринт 10 км (18:30);
- 10.03. Женщины. Гонка преследования 10 км (15:45);
- 10.03. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км (18:30);
- 12.03. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км (17:30);
- 13.03. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км (18:10);
- 14.03. Супермикст (19:10);
- 16.03. Женщины. Эстафета 4x6 км (15:15);
- 16.03. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км (18:30);
- 17.03. Женщины. Масс-старт 12,5 км (15:15);
- 17.03. Мужчины. Масс-старт 15 км (18:00).