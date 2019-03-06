Беларусь и Австрия обсудили совместные инвестпроекты

Состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австрией рассмотрели на встрече шестого марта министр экономики Дмитрий Крутой и австрийский посол Алоизия Вёргеттер.

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Стороны «обсудили возможности и перспективы для дальнейшей реализации успешных совместных инвестиционных проектов», отмечает пресс-служба Минэкономики.

19 марта в Минске запланировано заседание белорусско-австрийского делового совета, в ходе которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сферах машиностроения, инжиниринга, энергетики, химии и нефтехимии, технологий защиты окружающей среды, пищевой промышленности, медицинского оборудования, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата.