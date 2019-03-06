В Киевском университете разразился сексуальный скандал

Администрация Киевского национального университета имени Тараса Шевченко уволила с работы доцента Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины». Мужчина был обвинен студентками вуза в сексуальных домогательствах.

Фото с сайта geol.univ.kiev.ua

Они пожаловались на его «странное» поведение во время проведения учебной практики в Каневском природном заповеднике минувшим летом, пишет УНИАН .

В коллективной жалобе девушки указали, что преподаватель ботаники в течение месяца практики «неоднократно приставал к студенткам, касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе».

Была создана комиссия для изучения затронутых в заявлении вопросов. По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики. Также сообщается, что «отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников», а потому он уволен.