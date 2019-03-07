Двух мормонских миссионеров задержали в России
Представителей церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США задержали в Новороссийске.
Представитель мормонской церкви Эрик Хокинс сообщил, что российские власти задержали двух волонтеров церкви вечером 1 марта в молитвенном доме в Новороссийске, передает
Их признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ.
|Учение мормонов основано на «самой правильной на земле» Книге Мормона, которую основателю движения Джозефу Смиту якобы передал ангел. В ней написано, будто древние евреи приплыли в Северную Америку и позже их посещал Иисус. Протестанты, католики и православные не признают мормонов христианами. В Минске есть официальный молитвенный дом мормонов, где собираются около сотни человек. Ближайшая церковь построена в Киеве.