Беларусь проведет полуфинал Кубка федерации в Брисбене

/ Спорт
Просмотров: 270

Австралия определилась с местом проведения матча своей женской сборной против белорусок.

Путевку в финал теннисистки разыграют 20-21 апреля на Pat Rafter Arena, сообщает tennis.com.au.

Беларусь прошла в полуфинал после выездной победы в Германии со счетом 4:0. Австралийки победили американок — 3:2.

«У Беларуси есть группа невероятно сильных игроков, и мы ожидаем тяжелое противостояние. Но на нашей стороне будет невероятная поддержка фанатов, и поэтому мы с оптимизмом ждем встречи в Брисбене», —сказала капитан сборной Австралии Алисия Молик.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Австралия — девятое. Наивысшее достижение наших теннисисток на этом турнире — выход в финал в 2017 году. Австралийки семь раз завоевывали трофей, но последний раз — в 1974 году.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Кубок федерации Персона: Алисия Молик Город: Брисбен

Другие материалы на эту тему:

Белоруски вышли в полуфинал Кубка федерации

Белоруски вышли в полуфинал Кубка федерации

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет