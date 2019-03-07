Беларусь проведет полуфинал Кубка федерации в Брисбене

Австралия определилась с местом проведения матча своей женской сборной против белорусок.

Путевку в финал теннисистки разыграют 20-21 апреля на Pat Rafter Arena, сообщает tennis.com.au .

Беларусь прошла в полуфинал после выездной победы в Германии со счетом 4:0. Австралийки победили американок — 3:2.

«У Беларуси есть группа невероятно сильных игроков, и мы ожидаем тяжелое противостояние. Но на нашей стороне будет невероятная поддержка фанатов, и поэтому мы с оптимизмом ждем встречи в Брисбене», —сказала капитан сборной Австралии Алисия Молик.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Австралия — девятое. Наивысшее достижение наших теннисисток на этом турнире — выход в финал в 2017 году. Австралийки семь раз завоевывали трофей, но последний раз — в 1974 году.