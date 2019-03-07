Лукашенко рассказал о «несравненной красоте» белорусок

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Президент поздравил соотечественниц с Днем женщин.

«Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения», — говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном его пресс-службой.

Глава государства поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. Он считает, что женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность.
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Тэги: 8 Марта День женщин поздравление президента Персона: Александр Лукашенко

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