Лукашенко рассказал о «несравненной красоте» белорусок

Президент поздравил соотечественниц с Днем женщин.

«Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения», — говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном его пресс-службой.

Глава государства поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. Он считает, что женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность.