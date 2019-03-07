Двоих витебчан будут судить за мошенничествo в особо крупном размере

Следователи завершили расследование уголовного дела о подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

По сообщению УСК по Витебской области, основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, поступившие из местного управления ГУБОПиК МВД. По данным следствия, 47-летний и 51-летний жители Витебска с сентября 2013 года по январь 2018 года совершали противоправные действия на территории Витебской и Минской областей.

Консультант одного из предприятий подстрекал владельца частного предприятия к даче взятки должностному лицу для благоприятного решения вопроса, связанного со снижением стоимости ежемесячной арендной платы за кафе. Таким образом 47-летний злоумышленник присвоил 12,5 тысяч долларов.

Также обвиняемый убедил последнего в необходимости внесения в устав принадлежащего ему предприятия изменений, касающихся состава учредителей, и тем самым получил право на владение, пользование и распоряжение имуществом и денежными средствами фирмы на сумму более 65 тысяч рублей.

Еще одного потерпевшего, под предлогом развития совместного бизнеса, обвиняемый склонял к передаче ему 15 тысяч долларов и получил 10 тысяч.

Кроме того, фигурант взял взаймы более 20 тысяч рублей еще у одного знакомог, но вернул их и потратил.

Совместно с 51-летним жителем Витебска он, под предлогом решения вопроса о смягчения наказания по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Орши, завладел денежными средствами мужчины и его супруги в сумме 9,5 тысяч долларов. Обвиняемые, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, склоняли потерпевших к передаче им на хранение имущества, которое может быть подвергнуто аресту, обещая вернуть его по первому же требованию. Мужчины приняли от потерпевших коллекцию памятных монет из золота и серебра, а также ювелирные изделия общей стоимостью более 65 тысяч рублей.

Обвиняемых заключили под стражу, на их имущество наложили арест. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.