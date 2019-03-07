Видеофакт. Осужденные из гомельской женской колонии поставили спектакль

Спектакль по одноименной пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня» — история о сложных взаимоотношениях матери и дочери. По сценарию, главная героиня рассказывает о том, как хотела стать знаменитой.

«В той жизни мы не доиграли роль матери и здесь хотелось бы восполнить этот пробел: как-то восстановить утраченное, выплеснуть эмоции, которые не успели выплеснуть и оступились в своей жизни», — цитирует ОНТ слова осужденной Ольги Семенчени.

В спектакль добавили авторские стихи и песни. Главный посыл: место изоляции — это не конец, а жизненная пауза, которая позволяет расстаться с плохим прошлым.

Проект «Театр в тюрьме» существует с 2004 года. Он появился при поддержке клуба деловых женщин. Каждой премьере предшествуют многомесячные репетиции. С осужденными работают профессиональные режиссеры.