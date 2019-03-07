Видеофакт. Украинский спецназ со стрельбой задержал криминального авторитета

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Бойцы полицейского спецназа задержали в Днепре членов преступной группы, организованной криминальным авторитетом по кличке «Ариец».

Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Судя по следам пуль на автомобиле злоумышленников, их задержание проходило со стрельбой.

 

 

«В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом — мордой в землю — стремящегося сегодня к "воровскому званию" по кличке "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с друзьями задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия», — рассказал Аброськин.
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Тэги: новости Украины криминальный авторитет Персона: Вячеслав Аброськин Город: Днепр

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