В ДНР не пустили гуманитарную помощь от Красного Креста

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Пророссийские сепаратисты не разрешили проезд трем фурам с необходимыми мирным жителям вещами.

По данным украинских пограничников, фуры ехали через пункт пропуска Новотроицкое в Донецкой области. В машинах находилось 83 тонны помощи. Бойцы ДНР пропустили только один грузовик, остальные развернули без объяснения причины.

Гумконвои, которые в ДНР и ЛНР отправляет Россия, беспрепятственно попадают на территорию Донбасса. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке. Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми. Также после заезда российских фур на Донбассе наблюдалась активизация боевиков.
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Тэги: Украина-Россия Красный Крест гуманитарная помощь ДНР война на Донбассе Город: Донецк

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