В ДНР не пустили гуманитарную помощь от Красного Креста

Пророссийские сепаратисты не разрешили проезд трем фурам с необходимыми мирным жителям вещами.

По данным украинских пограничников, фуры ехали через пункт пропуска Новотроицкое в Донецкой области. В машинах находилось 83 тонны помощи. Бойцы ДНР пропустили только один грузовик, остальные развернули без объяснения причины.

Гумконвои, которые в ДНР и ЛНР отправляет Россия, беспрепятственно попадают на территорию Донбасса. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке. Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми. Также после заезда российских фур на Донбассе наблюдалась активизация боевиков.