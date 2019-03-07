Беларусь открыла почетное консульство в Катовице

Белорусское диппредставительство возглавил бизнесмен Марек Расиньски. Он получил соответствующие документы и атрибуты от посла Александра Аверьянова.

По сообщению пресс-службы МИД, на церемонии вручения присутствовали послы иностранных государств, аккредитованные в Польше, представители парламента и органов госуправления, местных властей, главы представительств белорусских компаний.

Расиньски будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, который включает в себя Малопольское, Силезское и Опольское воеводства.

В Польше также работают белорусское генеральное консульство в Белостоке и консульство в Бяла-Подляске.