Беларусь открыла почетное консульство в Катовице

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Белорусское диппредставительство возглавил бизнесмен Марек Расиньски. Он получил соответствующие документы и атрибуты от посла Александра Аверьянова.

По сообщению пресс-службы МИД, на церемонии вручения присутствовали послы иностранных государств, аккредитованные в Польше, представители парламента и органов госуправления, местных властей, главы представительств белорусских компаний.

Расиньски будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, который включает в себя Малопольское, Силезское и Опольское воеводства.

В Польше также работают белорусское генеральное консульство в Белостоке и консульство в Бяла-Подляске.
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Тэги: Беларусь-Польша почетное консульство почетное консульство Беларуси Персона: Марек Расиньски Александр Аверьянов Город: Катовице

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