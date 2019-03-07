8 марта в Беларуси будет тепло, но ветрено

В пятницу, 8 марта, погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

Как сообщает Белгидромет, ожидается ветреная и очень теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…+8°С, максимальная температура днем +8…+13°С, по югу воздух прогреется до +15°С.

В субботу, 9 марта, температурный фон понизится. Ночью будет от нуля до плюс пяти, днем — +3…+10°С. С западными потоками на территорию Беларуси начнет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. Местами пройдут кратковременные дожди или мокрый снег. Будет ветрено.

Дожди и мокрый снег прогнозируются и на воскресенье, 10 марта. Осакди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+5°С, максимальная днем +2…+9°С.

А уже в понедельник к Беларуси начнет приближаться холодная воздушная масса со Скандинавии. На большей части территории страны ожидается мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночная температура составит от минус четырех до плюс трех градусов, дневная — +1…+7°С.