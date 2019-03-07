Российские силовики порвали паспорт крымскому журналисту

У Евгения Гайворонского из севастопольского издания «Примечания» забрали технику, а его самого увезли в ОВД Ялты, а оттуда — в наркодиспансер.

По словам главного редактора «Примечаний» Виктории Ядухи, журналиста подозревают «в совершении преступления, предусмотренного антиэкстремистским законодательством», передает novayagazeta.ru .

«У Гайворонского изъяли всю технику и украинский паспорт. У его российского паспорта порвали страницу с персональными данными. По моей информации, он собирался лететь в Москву на встречу с источниками, которые были готовы рассказать о деятельности бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко. Сейчас из-за того, что его паспорт поврежден, он улететь не может», — рассказала Ядуха.

Из дома журналиста повезли в ОВД Ялты, а оттуда — в наркодиспансер, где у Гайворонского взяли пробы. После этого его отпустили, не сообщив о каких-либо конкретных подозрениях.

«Женя, похоже, раскрыл схему с земельными махинациями в Ялте и на южном берегу Крыма. Похоже, информация просочилась, и кто-то решил пойти на опережение, что бы Евгений не полетел в Москву и не дал показания ФСБ. Странно еще то, что санкцию на задержание и обыск дал Киевский райсуд Симферополя, там стоит подпись Таранды, но он уже давно не служит. Операцию проводил отдел "Э" МВД Крыма», — сообщил керченский активист Константин Ерманов.