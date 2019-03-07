Глава украинской делегации в ПАСЕ: Беларусь в этом году — № 1 для продолжения агрессии России
«Беларусь сейчас, в этом году, в списке № 1 для продолжения агрессии России. Это будет если не военная агрессия, то вариант аншлюса. И Лукашенко это очень хорошо понимает».
Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ в 2015 и 2018 годах Владимир Арьев.
Свою позицию депутат высказал 6 марта на телеканале «Прямой», который поддерживает президента Порошенко.
В этот же день начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на ежегодной встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил, что «в современных геополитических реалиях военные угрозы возможны по трем из четырех географических направлений (севера, востока и юга)».
Генерал армии сообщил о завершении формирования Россией ударных соединений на границе с Украиной. Беларусь в своем анализе он не упоминал. В то же время на севере Украины граница с Беларусью намного протяженнее, чем с Россией, отмечает