Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Президент вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

Вручение ордена Матери главному специалисту главного управления бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Елене Коптур. Фото: president.gov.by

По сообщению пресс-службы президента, с недавних пор праздники 23 февраля и 8 марта объединили, чтобы собрать вместе кадровых военных, сотрудников силовых структур, успешных в профессии женщин, многодетных матерей, чтобы наградить их.

«Мы бережно относимся к многодетным матерям — настоящим героиням своего времени, — заявил официальный лидер. — Мы, мужики, хоть иногда и кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков не совершали бы».

Обращаясь к женщинам, глава государства подчеркнул: «Вашу жизнь и жизнь ваших детей мы, мужики в погонах, обеспечим сполна. Тем более мы в этом плане пользуемся вашей поддержкой. Я уже говорил, что прошедший мужской праздник мы разделили с вами, женщинами. Потому что женщина в погонах — это не новость, и мы все защитники нашего Отечества».

Орденом Почета награжден гендиректор НПО «Химический синтез и биотехнологии» — директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец;

Медалью «За отвагу» — старший оперуполномоченный по особо важным делам спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Павел Щербаков;

В числе удостоенных медали Франциска Скорины оказались главный редактор журнала «Наука и инновации» Жанна Комарова, ведущий мастер сцены Белорусского государственного театра кукол Светлана Тимохина;

Среди награжденных орденом Матери — учительница иностранного языка минской средней школы № 136 Татьяна Козлова, главный специалист главного управления бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Елена Коптур, дизайнер ООО «ОМА» Юлия Рыжая;