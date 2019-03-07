В Минске 8 марта ГАИ ограничит движение транспорта

До трех часов дня в центре Минска 8 марта будет ограничено движение транспорта.

Как стало известно Naviny.by , это связано с тем, что в столице пройдет массовый легкоатлетический «Женский забег». Организаторы ожидают участие примерно пяти тысяч представительниц прекрасной половины человечества.

Таким образом, движение автотранспорта будет запрещено:

с 9:30 до 15:00 — по проспекту Независимости (на участке от улиц Бобруйской и Московской до улицы Свердлова);

с 11:30 до 14:00 — на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова.

Кроме этого, на проспекте Независимости в первой и во второй полосах (на участке со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Бобруйской) с 06:30 до 09:30 будут проводиться подготовительные работы к празднику бега.