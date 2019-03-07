В Минске 8 марта ГАИ ограничит движение транспорта

/ Общество
Просмотров: 160

До трех часов дня в центре Минска 8 марта будет ограничено движение транспорта.

Как стало известно Naviny.by, это связано с тем, что в столице пройдет массовый легкоатлетический «Женский забег». Организаторы ожидают участие примерно пяти тысяч представительниц прекрасной половины человечества.

Таким образом, движение автотранспорта будет запрещено:

  • с 9:30 до 15:00 — по проспекту Независимости (на участке от улиц Бобруйской и Московской до улицы Свердлова);
  • с 11:30 до 14:00 — на участке от улицы Свердлова до улицы Козлова.

Кроме этого, на проспекте Независимости в первой и во второй полосах (на участке со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Бобруйской) с 06:30 до 09:30 будут проводиться подготовительные работы к празднику бега.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ 8 Марта Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Вадим Галыгин объяснил, в чем вся соль ролика «8 сакавіка»

Вадим Галыгин объяснил, в чем вся соль ролика «8 сакавіка»