Организаторы Дня Воли: своим запретом власти провоцируют несанкционированные мероприятия

Минский горисполком не разрешил представителям правоцентристской коалиции проведение 25 марта акции по случаю Дня Воли у оперного театра (площадь Парижской Коммуны). Об этом организаторы сообщили на брифинге 7 марта.

По словам лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича, организаторы акции считают решение Мингорисполкома незаконным и планируют оспорить его в суде.

«Очевидно, что это политическое решение, и реакция на слова главы государства «отпраздновали столетие — и хватит, разойдитесь по бангалорам» (имеются в виду высказывания Александра Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» по поводу празднования годовщины БНР. — БелаПАН.). Очевидно, что таким образом власти демонстрируют невнимание к словам представителя госсекретаря США о возможности отмены санкций в отношении Беларуси. Это значит, что власти, не давая разрешения и на «Динамо», и у оперного, говорят публично США, что они не хотят прислушиваться к мнению оппозиции», — добавил Губаревич.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский заявил, что в условиях раскола оппозиция не сможет договориться с властями о проведении мероприятия.

«Стратегия на исключительно переговоры с властями, стратегия на мягкую неконфронтационную позицию — она не приводит к победе. Власти и спецслужбы начинают манипулировать партиями, раскалывать их, и празднование БНР-101 поставлено под угрозу. Мы призываем все демократические силы к координации. Неважно, сколько заявок было подано, на данный момент можно однозначно сказать, что ни одна из них уже не будет удовлетворена. Власти не дадут разрешения на массовое публичное мероприятие в центре города, и ради перелома ситуации нужен консолидированный ответ всех, кто готов организовывать массовую акцию», — сказал Рымашевский.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов выразил опасение по поводу того, что в случае отказа на все поданные заявки возрастет риск проведения несанкционированных акций.

«Вся история празднования Дня Воли, говорит о том, что, какую бы позицию ни занимала власть, белорусы-патриоты так или иначе его отмечают. В случае отказа на все предложения власти провоцируют на несанкционированные мероприятия. Это удручает, потому что прошлый год показал, что мы в состоянии организованно собраться, а сегодняшняя череда отказов вызывает недоумение. Я убежден, что в случае отрицательной реакции какие-то акции состоятся», — добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что заявка на проведение 25 марта возле оперного театра акции по случаю 101-й годовщины провозглашения БНР была подана в Мингорисполком 28 января движением «За Свободу, «Белорусской социал-демократической партией» (Грамада) и Объединенной гражданской партией. Митинг планировался с 17.20 до 21.00, заявленное количество участников — до 30 тысяч.

Празднование Дня Воли также готовят Партия БНФ и культурная площадка «Арт Сядзіба». 16 января они подали в Мингорисполком заявку на проведение митинга-концерта 24 марта на стадионе «Динамо», однако во время «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что никаких акций на «Динамо» не будет. Он предложил организаторам собраться на площади Бангалор, которая специально отведена властями для проведения уличных акций. 4 марта Партия БНФ и «Арт Сядзіба» направили в горисполком новую заявку. Они просят разрешить проведение митинга-концерта на площади Свободы или у Дворца спорта.