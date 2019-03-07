На польской границе задержана контрабанда белорусских сигарет на 31 тысячу долларов

Партию контрабандных белорусских сигарет задержали сотрудники Пограничной службы Польши.

2 марта при проверке грузового автомобиля, перевозившего из Беларуси доски, в полуприцепе были обнаружены упаковки с сигаретами.

Всего через границу в Польшу пытались ввезти 8,5 тысячи пачек сигарет четырех наименований на общую сумму 117 тысяч злотых (более 31 тысячи долларов).

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Им занимается следственный отдел Люблинского налогового управления в Бяла-Подляске, сообщает Пограничная служба Польши.