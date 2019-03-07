«Власть пробила дно». Зеленский рассказал о возбужденных против него уголовных делах

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Лидер президентской гонки Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети видеобращение, в котором рассказал о фальсификации против него уголовных дел.

Так, в частности, по словам шоумена, украинская власть «пробила дно». Он вспомнил о прослушивании своего офиса, об уголовных делах за «отмыв денег» и ДТП со сбитым в 2002 году человеком.

Кандидат в президенты поблагодарил правоохранителей, которые предупредили его.

Согласно свежим данным Центра социальных исследований «София», топ-5 лидеров президентской кампании выглядит следующим образом:

  1. Владимир Зеленский — 20,3%;
  2. Юлия Тимошенко — 13,9;
  3. Петр Порошенко — 13,1;
  4. Юрий Бойко — 11,7;
  5. Анатолий Гриценко — 7,1.

Напомним, выборы главы украинского государства пройдут 31 марта.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский

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