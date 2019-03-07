«Власть пробила дно». Зеленский рассказал о возбужденных против него уголовных делах
Лидер президентской гонки Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети видеобращение, в котором рассказал о фальсификации против него уголовных дел.
Так, в частности, по словам шоумена, украинская власть «пробила дно». Он вспомнил о прослушивании своего офиса, об уголовных делах за «отмыв денег» и ДТП со сбитым в 2002 году человеком.
Кандидат в президенты поблагодарил правоохранителей, которые предупредили его.
Согласно свежим данным Центра социальных исследований «София», топ-5 лидеров президентской кампании выглядит следующим образом:
- Владимир Зеленский — 20,3%;
- Юлия Тимошенко — 13,9;
- Петр Порошенко — 13,1;
- Юрий Бойко — 11,7;
- Анатолий Гриценко — 7,1.
Напомним, выборы главы украинского государства пройдут 31 марта.