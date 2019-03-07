Более миллиарда долларов заплатила Беларусь по долгам за первые два месяца этого года

За январь-февраль правительство и Нацбанк выплатили по долгам 1 млрд 81 млн долларов, свидетельствуют данные регулятора.

При формировании прогноза на год Нацбанк и правительство оценивали внутренние и внешние обязательства на 2019 год на уровне 4,9 млрд долларов.

По данным Нацбанка, на фоне выплат по госдолгу золотовалютные резервы на 1 марта составили 7 млрд 95,1 млн долларов и выросли за февраль на 1,1%. В денежном выражении резервы увеличились на 77,5 млн долларов после снижения на 139,9 млн долларов в январе.

Как сообщает Нацбанк, увеличению уровня ЗВР способствовали несколько факторов: покупка иностранной валюты на внутреннем рынке; поступление иностранной валюты от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты; поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте.