Беларусь хочет привлечь в «Великий камень» китайскую госкорпорацию Norinco

Перспективы реализации проектов в индустриальном парке «Великий камень» обсуждались на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с вице-президентом корпорации Norinco Вань Чэном.

Norinco — китайская государственная корпорация, производящая вооружение, оптическую электронику, взрывчатые вещества, а также товары химической промышленности, автомобили, оборудование для геологоразведки, товары легкой промышленности.

Norinco занимает 140-ю позицию в рейтинге Fortune Global 500, кудая входят пятьсот крупнейших компаний мира.

Кирилл Рудый в декабрьском интервью БелаПАН сообщил, что на базе белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» нужно создать условия для привлечения в страну крупных инвесторов.

«Именно они своим именем, брендом как магниты притянут других и создадут «эффект муравейника». Своим присутствием они могут доказать, что парк успешен, самодостаточен и из первого, а не из экономкласса», — подчеркивал Рудый.