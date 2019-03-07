20-летнего борисовчанина задержали за распространение порнографии

До четырех лет лишения свободы может грозить 20-летнему борисовчанину за распространение в социальной сети фотографий порнографического содержания.

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По информации милиции, молодой человек был задержан по заявлению жителя столицы, который пожаловался на действия неизвестного.

Свои действия борисовчанин объяснил тем, что опубликовал непристойные снимки, желая познакомиться с девушкой.

В настоящее время проверкой по этому делу занимается Следственный комитет. Санкции статьи, которая может быть предъявлена молодому человеку, предусматривает наказание до четырех лет колонии.