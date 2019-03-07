На дорогах Минщины ГАИ проведет спецмероприятие

С сегодняшнего дня и по 11 марта включительно сотрудники Госавтоинспекции минской области проведут на дорогах столичного региона специальное мероприятие — акцию «Трезвый водитель».

Как стало известно Naviny.by , спецмероприятие направлено на предупреждение аварий по вине пьяных. Будет усилен контроль за физическим состоянием водителей.

Планируется проводить рейды с привлечением сотрудников милиции общественной безопасности.

По информации УГАИ Минской области, за прошлый год в регионе произошло 73 дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей, в которых 22 человека погибли, 87 получили телесные повреждения.

Ранее Naviny.by писали, что Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.

«Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно», — заявил глава государства.

Напомним, если водитель впервые привлекается к ответственности за управление в состоянии опьянения, передачу авто пьяному либо отказ от освидетельствования размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин. При этом водитель лишается права вождения на три года.

Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а за те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, до десяти лет лишения свободы.

Не лишним будет вспомнить, что в настоящее время по всей стране ГАИ проводит акцию «Берегите детей!», которая направлена на предупреждение детского травматизма на дорогах.