Сквернялис направил Румасу предложение переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 марта направил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию, сообщает балтийское информагентство BNS .

В письме главы литовского правительства отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы.

Стоит отметить, что в Литве неоднозначно оценили план Сквернялиса по предложению Беларуси альтернатив строительству атомной станции. Критики утверждают, что, во-первых, БелАЭС технически невозможно переоборудовать в газовую электростанцию, а во-вторых, Беларусь не пойдет на такой шаг по политическим причинам.

В конце февраля литовский премьер, баллотирующийся в президенты Литвы, на встрече с избирателями сообщил, что у него есть «план-хулиган» и он намерен предложить Беларуси «рациональное решение по поводу БелАЭС». Подробностей своего плана политик тогда не раскрыл.

После этого действующий президент Даля Грибаускайте заявила, что Литве нужно добиваться закрытия БелАЭС, а не прагматически подходить к вопросу строящейся в Беларуси атомной станции, поскольку это «попытка торговать безопасностью людей».

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.