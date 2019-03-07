Сквернялис направил Румасу предложение переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 марта направил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию, сообщает балтийское информагентство BNS.

В письме главы литовского правительства отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы.

Стоит отметить, что в Литве неоднозначно оценили план Сквернялиса по предложению Беларуси альтернатив строительству атомной станции. Критики утверждают, что, во-первых, БелАЭС технически невозможно переоборудовать в газовую электростанцию, а во-вторых, Беларусь не пойдет на такой шаг по политическим причинам.

В конце февраля литовский премьер, баллотирующийся в президенты Литвы, на встрече с избирателями сообщил, что у него есть «план-хулиган» и он намерен предложить Беларуси «рациональное решение по поводу БелАЭС». Подробностей своего плана политик тогда не раскрыл.

Грибаускайте благодарна Финляндии за позицию по БелАЭС

После этого действующий президент Даля Грибаускайте заявила, что Литве нужно добиваться закрытия БелАЭС, а не прагматически подходить к вопросу строящейся в Беларуси атомной станции, поскольку это «попытка торговать безопасностью людей».

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Саулюс Сквернялис

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