В МИД Беларуси назвали слова Грибаускайте «сюрреализмом»

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В МИД Беларуси не доверяют заявлению президента Литвы Дали Грибаускайте о поддержке премьер-министром Финляндии и президентом Австрии позиции ее страны по БелАЭС.

«Мы внимательно ознакомились с сообщениями по итогам указанных встреч и испытали когнитивный диссонанс. Складывается впечатление, что участники были на разных переговорах или что-то случилось с переводчиком», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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По его словам, ни пресс-службы президента Австрии и премьер-министра Финляндии, ни крупнейшие новостные агентства этих стран даже не упоминали об обсуждении темы Белорусской АЭС, не говоря уже о поддержке этими странами радикальной позиции Литвы о необходимости закрытия АЭС в Островце (Гродненская область).

«Если верить Д.Грибаускайте, то получается, что Финляндия, которая планирует построить АЭС по идентичному проекту, настаивает на его небезопасности. Это сюрреализм», — заявил Глаз.

«Но мы понимаем, — продолжил он, — что в Литве в разгаре президентская гонка, и нагнетание у населения необоснованных страхов в отношении соседской АЭС является традиционным методом ее ведения. Работа по таким дешевым лекалам требует безудержной фантазии. И та черпается из популярных комиксов про радиоактивных монстров».

«Еще раз повторяем: Белорусская АЭС будет построена и будет безопасной», — подчеркнул представитель МИД.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Анатолий Глаз

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