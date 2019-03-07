Москва сообщила Минску о приостановлении участия Москвы в Договоре о РСМД

МИД России уведомил США, Беларусь, Казахстан и Украину о приостановлении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 7 марта. Эти страны являются участниками договора.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. «Этот шаг сделан в ответ на решение Вашингтона о выходе из данного соглашения и после того, как все предпринятые Россией усилия по его спасению были фактически заблокированы либо прямо отвергнуты американской стороной», — заявила Захарова.

6 февраля посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что Россия не будет размещать ракеты на территории Беларуси в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что этого не требуется. Действующая конфигурация нашей военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию», — пояснил Бабич.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне лидерами США Рональдом Рейганом и СССР Михаилом Горбачевым.

20 октября 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения Москвой. По мнению Вашингтона, российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В России эти обвинения опровергли, выдвинув встречные претензии. По мнению Москвы, договор нарушают США, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, которые разработаны для запуска крылатых ракет дальностью 2,4 тыс. км.

В декабре 2018 года США объявили, что выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Действие ультиматума США истекло 2 февраля. В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приостановлении участия Соединенных Штатов в ДРСМД. Одновременно с этим был начат процесс по окончательному выходу страны из договора, который займет полгода. США рассчитывают, что в течение шести месяцев Россия продемонстрирует приверженность договору. Владимир Путин в свою очередь заявил о приостановке участия России в ДРСМД, назвав этот шаг «зеркальным ответом».

Беларусь призвала стороны «проявить ответственность» и принять меры по сохранению ДРСМД. Как сообщил 4 февраля замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, 2 февраля Минск получил официальное уведомление американской стороны о выходе из договора через шесть месяцев.

«Как известно, ДРСМД положил начало процессам ядерного разоружения. Его заключение внесло неоценимый вклад в снижение глобальной напряженности, восстановление доверия на мировой арене, укрепление международной безопасности и стратегической стабильности. Выход из договора может привести к развалу системы международных соглашений в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями», — заявил Шупляк.

В МИД Беларуси считают, что ситуация вокруг ДРСМД чревата «эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для Европейского континента».