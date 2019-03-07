Первое золото на ЧМ по биатлону завоевали норвежцы, белорусы — 13-е

Стали известны обладатели первых наград чемпионата мира по биатлону, который начался сегодня в шведском Эстерсунде.

Тройка призеров такова:

Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:17:41.4; 0+7 (0+3, 0+4);

Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 1:17:54.5; +13.1; 0+9 (0+1, 0+8);

Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — 1:18:51.0; +1:09.6; 0+14 (0+6 0+8).

А вот как выступила белорусская четверка:

Беларусь — 1:21:38.8; +3:57.4; 0+8 (0+3 0+5):