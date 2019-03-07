Первое золото на ЧМ по биатлону завоевали норвежцы, белорусы — 13-е

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Стали известны обладатели первых наград чемпионата мира по биатлону, который начался сегодня в шведском Эстерсунде.

Тройка призеров такова:

  • Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:17:41.4; 0+7 (0+3, 0+4);
  • Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 1:17:54.5; +13.1; 0+9 (0+1, 0+8);
  • Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — 1:18:51.0; +1:09.6; 0+14 (0+6 0+8).

А вот как выступила белорусская четверка:

Беларусь — 1:21:38.8; +3:57.4; 0+8 (0+3 0+5):

  • Анна Сола: 0+1 (0+1, 0+0);
  • Елена Кручинкина: 0+4 (0+2,0+2);
  • Антон Смольский: 0;
  • Сергей Бочарников: 0+3 (0+0, 0+3).
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Тэги: биатлон Город: Эстерсунд

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