Первое золото на ЧМ по биатлону завоевали норвежцы, белорусы — 13-е
Стали известны обладатели первых наград чемпионата мира по биатлону, который начался сегодня в шведском Эстерсунде.
Тройка призеров такова:
- Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:17:41.4; 0+7 (0+3, 0+4);
- Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 1:17:54.5; +13.1; 0+9 (0+1, 0+8);
- Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — 1:18:51.0; +1:09.6; 0+14 (0+6 0+8).
А вот как выступила белорусская четверка:
Беларусь — 1:21:38.8; +3:57.4; 0+8 (0+3 0+5):
- Анна Сола: 0+1 (0+1, 0+0);
- Елена Кручинкина: 0+4 (0+2,0+2);
- Антон Смольский: 0;
- Сергей Бочарников: 0+3 (0+0, 0+3).