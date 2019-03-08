Пресс-секретарь Лукашенко: диктатура несет порядок и дисциплину, диктатура — это наш бренд

Откровения пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт отправляют в аут... Главный спикер главы белорусского государства недвусмысленно заявила, что диктатура – это будущее всего мира.

Фото из архива пресс-службы президента

В интервью программе «Марков. Ничего личного» (ОНТ) она заметила, что журналисты негосударственных СМИ «достаточно вольно вели себя на этом мероприятии, имели возможность задать любой вопрос».

«Они даже пытались прерывать президента. А где же здесь диктатура?» — поинтересовался ведущий.

В то же время, подчеркнула Эйсмонт, «диктатура» — очень интересное слово на сегодняшний день, оно так по-разному воспринимается».

По ее словам, «мы [белорусская власть?] это слово действительно употребляем, и в совершенно разных уже смыслах, иногда — с таким сатирическим акцентом. А иногда мне кажется, что вот сегодня, в 2019 году, слово «диктатура» уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок».

Эйсмонт заявила: «Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, иногда мне кажется, что не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура — это уже наш бренд».