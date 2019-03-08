Румас пообещал дать денег системе здравоохранения

«Забота о здоровье граждан, инвестиции в эту сферу являются одним из приоритетов государственной политики. Государство в любых экономических условиях будет находить средства, чтобы вкладывать в здравоохранение», — заявил премьер-министр Сергей Румас на открытии Витебской городской центральной поликлиники 7 марта.

По словам Румаса, которые приводит пресс-служба правительства, несколько лет назад в Витебске было открыто здание филиала Банка развития. Во время этого события было принято решение о финансировании банком строительства указанной поликлиники как значимого социального проекта для города. «Сегодня мы видим результат: открылся важный для жителей объект», — отметил премьер-министр.

Чтобы не прерывать эту традицию, сейчас вновь были определены объекты, реализация которых получит поддержку Банка развития. Планируется, что ими станут строительство детского сада на 600 мест в микрорайоне Билево и хирургического корпуса Витебского областного клинического онкологического диспансера, на оснащение которого не хватает 10 млн рублей.

Румас также «уделил внимание» ходу реконструкции путепровода «Полоцкий». В настоящее время возведение нового моста в Витебске — стройка № 1 в городе. На стройплощадке обсуждались схемы финансирования возведения объекта. Для выполнения всех работ необходимо около 100 млн рублей. В этом году планируется освоить 40 млн рублей, остальные — в 2020 году. Основные средства предполагается получить за счет кредита Банка развития, а также путем включения путепровода в государственную инвестиционную программу на следующий год. Завершить все работы планируется до 2021 года.

«Полоцкий путепровод — центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул. Космонавтов и ул. Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга», — отмечается в релизе.