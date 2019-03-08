Накануне 8 марта под Оршей тягач насмерть сбил женщину

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, произошло накануне днем в Оршанском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, наезд произошел на дороге Орша – Дубровно в деревне Стаховка.

Как отмечается, 28-летний водитель на «МАЗе» с полуприцепом- платформой не справился с управлением, вылетел на встречку, где и сбил 75-летнюю сельчанку.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.
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Тэги: ДТП Город: Орша

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