Накануне 8 марта под Оршей тягач насмерть сбил женщину

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, произошло накануне днем в Оршанском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, наезд произошел на дороге Орша – Дубровно в деревне Стаховка.

Как отмечается, 28-летний водитель на «МАЗе» с полуприцепом- платформой не справился с управлением, вылетел на встречку, где и сбил 75-летнюю сельчанку.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.