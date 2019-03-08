Официально: образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин

По предварительным данным, на начало 2019 года численность женщин в Беларуси составила 5,1 млн. человек, или 53,4% общей численности населения, говорится в обзоре Белстата к Международному женскому дню.

В городах и поселках городского типа проживает подавляющее большинство женщин (79%).

Средний возраст женщин на начало 2018 года составил 42,8 года (в 2011 году — 42). В городах женское население значительно моложе, чем в сельской местности (41,4 против 47,8).

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 84%.

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 38% имеют высшее образование, 27% — среднее специальное (среди мужчин — 27% и 18% соответственно).

По данным обследования, женщины являются активными интернет-пользователями. В прошедшем году 77,7% женщин в возрасте от 16 до 72 лет пользовались интернетом, при этом 80% из них заходили в сеть ежедневно. Самые активные интернет-пользователи — молодые женщины в возрасте 16-24 лет. Среди них 93,1% пользовались сетью интернет ежедневно.

В 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. женщин, из них впервые создали семьи 41,2 тыс.

Женщины предпочитают создавать семьи в возрасте 20-24 лет (32,1% общего числа браков). Если в 2011 году средний возраст женщины при вступлении в первый брак составлял 24,5 года, то в 2018 году — 26 лет, в повторный — 37,1 и 38,1 соответственно. В 2018 году более 900 женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.

В 2018 году 93 тыс. женщин стали мамами. В прошедшем году на долю вторых рождений пришлось 39,4%, третьих — 15,4%, четвертых и более — 6%.

На начало 2018 года каждая четвертая женщина в возрасте 16 лет и старше в свободное время занималась физической культурой и спортом, при этом 15,4% — ежедневно, 37,2% — два-три раза в неделю.