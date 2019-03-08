Эйсмонт: если бы я отбирала вопросы для Лукашенко, он бы мне голову открутил

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ поведала о подготовке и проведении «Большого разговора с президентом».

Фото пресс-службы президента

Она утверждает, что вопросы и темы никак не отбирались. «Этого нет и быть не может. Если бы я отбирала вопросы и темы, мне президент просто голову бы открутил. Это грубо, но это правда, несмотря на то что сейчас происходит», — сказала Эйсмонт.

В настоящее время, говорит Эйсмонт, она знакомится с публикациями, которые вышли по итогам мероприятия и возмущена тем, что в некоторых СМИ утверждается, что «разговор» прошел по сценарию Администрации президента.

Пресс-секретарь даже обратилась за поддержкой к ведущему программы «Марков. Ничего личного»: « Вы были там… неужели у объективного человека может сложиться впечатление, что там было что-то срежиссировано?»

Эйсмонт утверждает, что ей было бы «намного проще, если бы это было срежиссировано и был сценарий». Она считает, что в наших реалиях этого «просто не может быть».

Кроме этого пресс-секретарь президента отметила, что «присутствовал один журналист, который семь с половиной часов просидел достаточно пассивно, очень внимательно слушал, неплохо реагировал, но не подал мне за все это время ни одного сигнала. А сейчас удивительным образом он везде рассказывает и пишет, что он подавал мне сигналы, а я не дала ему слова».

«Мы приглашаем очень широкий круг к участию. Думаю, что это невозможно было не заметить, — сказала пресс-секретарь. — Для того чтобы состоялся диалог, нужен спектр мнений. Очень важно, чтобы люди — сторонники они или противники, — чтобы они слышали. И очень важно слышать своими ушами, важен прямой контакт. Знаете, все равно ведь есть такая надежда, что вот эти люди, когда они услышали главу государства по основным вопросам, а может, этот человек в следующий раз, когда будет писать тот или иной заголовок, он задумается, и, вырывая [слова] из контекста, у него, может быть, дрогнет какой-то нерв».

Напомним, на «Большом разговоре с президентом», который состоялся 1 марта в столичном комплексе «Белэкспо», присутствовали представители около 50 отечественных и зарубежных СМИ. В их числе были сотрудники белорусских негосударственных газет «Народная воля», «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Прессбол», «Аргументы и факты», интернет-порталов tut.by, nn.by, оnliner.by и kraj.by.

На мероприятие также приглашалась информационная компания БелаПАН. Изначально планировалось, что представитель руководства компании будет аккредитован непосредственно на встречу с президентом, а журналист — в пресс-центр «Белэкспо». Затем планы организаторов поменялись: они попросили «понизить уровень представительства до корреспондента или обозревателя». Тем не менее международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, заявленная редакцией, не была аккредитована на встречу без объяснения причин. Представитель БелаПАН смог работать только в пресс-центре.

Аналогичные просьбы организаторов — «понизить уровень представительства» — получили также tut.by и nn.by. В результате главные редакторы этих СМИ на встречу с президентом не попали. Примечательно, что такая просьба не коснулась государственных СМИ, руководство которых присутствовало на мероприятии в полном составе.