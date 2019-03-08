Транспортный коллапс продолжается: на границе огромные очереди
В настоящее время на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках государственной границе в автомобильных пунктах перехода скопилось огромное количество большегрузов.
Как стало известно
- «Каменный Лог» – более 300;
- «Привалка» – более 180;
- «Бенякони» – более 160;
- «Котловка» – более 30.
Если на белорусско-польской границе транспортный штиль – в ГПК утверждают, что очередей нет, то на латвийском направлении достаточно большие «колейки»:
- «Урбаны» – более 190;
- «Григоровщина» – более 160.