Транспортный коллапс продолжается: на границе огромные очереди

В настоящее время на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках государственной границе в автомобильных пунктах перехода скопилось огромное количество большегрузов.

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Как стало известно Naviny.by , по данным на два часа дня, больше всего фур ожидает очериди на выезд из Беларуси на литовском направлении – более 670:

«Каменный Лог» – более 300;

«Привалка» – более 180;

«Бенякони» – более 160;

«Котловка» – более 30.

Если на белорусско-польской границе транспортный штиль – в ГПК утверждают, что очередей нет, то на латвийском направлении достаточно большие «колейки»: