Транспортный коллапс продолжается: на границе огромные очереди

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В настоящее время на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках государственной границе в автомобильных пунктах перехода скопилось огромное количество большегрузов.

Фото pixabay.com

Как стало известно Naviny.by, по данным на два часа дня, больше всего фур ожидает очериди на выезд из Беларуси на литовском направлении – более 670:

  • «Каменный Лог» – более 300;
  • «Привалка» – более 180;
  • «Бенякони» – более 160;
  • «Котловка» – более 30.

Если на белорусско-польской границе транспортный штиль – в ГПК утверждают, что очередей нет, то на латвийском направлении достаточно большие «колейки»:

  • «Урбаны» – более 190;
  • «Григоровщина» – более 160.
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Тэги: очереди фур на границе