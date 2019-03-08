В Петербурге пьяного белоруса сбросили с 10-го этажа

В Санкт-Петербурге пьяного гражданина Беларуси сбросили с десятого этажа.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

37-летний мужчина погиб, пишет БелаПАН со ссылкой на агентство «Оперативное прикрытие».

ЧП произошло вечером шестого марта на проспекте Космонавтов. На следующий день в своей квартире на улице Маршала Захарова был задержан 40-летний подозреваемый.

Как выяснили правоохранители, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, он сбросил белоруса с балкона.

По данному факту открыто уголовное производство – ст. 105 УК РФ.