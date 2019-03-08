Экс-министр энергетики Литвы скептически относится к идее переоборудования БелАЭС в газовую электростанцию

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 125

Министр энергетики Литвы в 2009-2012 годах Арвидас Секмокас назвал странной инициативу премьер-министра страны Саулюса Сквернялиса переоборудовать Белорусскую АЭС в газовую электростанцию.

В интервью Литовскому радио эксперт заявил, что эта идея нереалистична, вызывает удивление и сравнима с предложением превратить пароход в подводную лодку.

Сквернялис направил Румасу предложение переоборудовать БелАЭС в газовую электростанцию

«Это объекты разных масштабов и сложности», — сказал Секмокас. По его словам, в мире еще не было прецедентов переоборудования АЭС в газовую электростанцию. Экс-министр полагает, что инициатива Сквернялиса связана с президентскими выборами 12 мая, на которых глава правительства выставил свою кандидатуру. В связи с этим Секмокас склонен рассматривать предложение по АЭС как пиар-кампанию Сквернялиса.

Председатель комиссии по энергетике сейма Литвы Виргилиюс Подерис отметил, что ничего не знал об инициативе премьер-министра и не имеет представления, кто ее готовил.

«Думаю, что конкретные комментарии министерств будут при отправке предложения в Минск», — цитирует Подериса Литовское радио.

При этом он констатировал, что реализация инициативы повлечет для Беларуси дополнительные расходы, поскольку она уже приложила очень много усилий для строительства АЭС. В то же время, считает депутат, «какая-то инфраструктура может быть использована».

В МИД Беларуси назвали слова Грибаускайте «сюрреализмом»

Парламентарий отметил, что в советские времена под Минском уже строили АЭС, которую затем превратили в ТЭЦ.

«Заявление премьер-министра не является выходом за нашу красную черту. Мы против открытия атомной станции и поставок ядерной энергии на наш рынок», — заявил Подерис.

7 марта премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В письме отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы. Официальной реакции Минска пока нет.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Арвидас Секмокас

Другие материалы на эту тему:

Беларусь (не)признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС

Беларусь (не)признали нарушающей Конвенцию Эспо при строительстве АЭС

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки

«Отработавшее ядерное топливо не может храниться на заднем дворе»

«Отработавшее ядерное топливо не может храниться на заднем дворе»

Небо над Белорусской АЭС будут охранять новые «Торы»

Небо над Белорусской АЭС будут охранять новые «Торы»