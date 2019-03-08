Экс-министр энергетики Литвы скептически относится к идее переоборудования БелАЭС в газовую электростанцию

Министр энергетики Литвы в 2009-2012 годах Арвидас Секмокас назвал странной инициативу премьер-министра страны Саулюса Сквернялиса переоборудовать Белорусскую АЭС в газовую электростанцию.

В интервью Литовскому радио эксперт заявил, что эта идея нереалистична, вызывает удивление и сравнима с предложением превратить пароход в подводную лодку.

«Это объекты разных масштабов и сложности», — сказал Секмокас. По его словам, в мире еще не было прецедентов переоборудования АЭС в газовую электростанцию. Экс-министр полагает, что инициатива Сквернялиса связана с президентскими выборами 12 мая, на которых глава правительства выставил свою кандидатуру. В связи с этим Секмокас склонен рассматривать предложение по АЭС как пиар-кампанию Сквернялиса.

Председатель комиссии по энергетике сейма Литвы Виргилиюс Подерис отметил, что ничего не знал об инициативе премьер-министра и не имеет представления, кто ее готовил.

«Думаю, что конкретные комментарии министерств будут при отправке предложения в Минск», — цитирует Подериса Литовское радио.

При этом он констатировал, что реализация инициативы повлечет для Беларуси дополнительные расходы, поскольку она уже приложила очень много усилий для строительства АЭС. В то же время, считает депутат, «какая-то инфраструктура может быть использована».

Парламентарий отметил, что в советские времена под Минском уже строили АЭС, которую затем превратили в ТЭЦ.

«Заявление премьер-министра не является выходом за нашу красную черту. Мы против открытия атомной станции и поставок ядерной энергии на наш рынок», — заявил Подерис.

7 марта премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В письме отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы. Официальной реакции Минска пока нет.