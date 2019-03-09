В субботу будет порывистый ветер и до +12°C
Сегодня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-западе страны выпадут осадки (в основном дождь, мокрый снег).
Ветер западный, юго-западный порывистый, по северной половине сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).
Максимальная температура воздуха +4..+10°C, по югу до +12°C.
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер западный, юго-западный сильный порывистый.
Температура воздуха в течение дня:
- утром +2..+4°C;
- днем +5..+7°C;
- вечером +3..+5°C.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).