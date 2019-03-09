В субботу будет порывистый ветер и до +12°C

/ Общество
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Сегодня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-западе страны выпадут осадки (в основном дождь, мокрый снег).

Ветер западный, юго-западный порывистый, по северной половине сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +4..+10°C, по югу до +12°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер западный, юго-западный сильный порывистый.

Температура воздуха в течение дня:

  • утром +2..+4°C;
  • днем +5..+7°C;
  • вечером +3..+5°C.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода

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