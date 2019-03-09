В субботу будет порывистый ветер и до +12°C

Сегодня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-западе страны выпадут осадки (в основном дождь, мокрый снег).

Ветер западный, юго-западный порывистый, по северной половине сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +4..+10°C, по югу до +12°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер западный, юго-западный сильный порывистый.

Температура воздуха в течение дня:

утром +2..+4°C;

днем +5..+7°C;

вечером +3..+5°C.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: