Виктория Азаренко проиграла Серене Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

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Сегодня, когда в Беларуси было раннее утро, на одном из хардовых кортов Indian Wells Tennis Garden в рамках второго раунда престижного турнира прошла встреча бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс.

К сожалению белорусских болельщиков, верх в матче взяла американка – 7:5, 6:3.

Это была первая встреча на корте прославленных спортсменок после того, как они родили детей.

После нынешней победы счет в личных противостояниях стал 18:4 в пользу американки.
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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Серене Уильямс Город: Индиан-Уэллс

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