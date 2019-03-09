Виктория Азаренко проиграла Серене Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Сегодня, когда в Беларуси было раннее утро, на одном из хардовых кортов Indian Wells Tennis Garden в рамках второго раунда престижного турнира прошла встреча бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс.

К сожалению белорусских болельщиков, верх в матче взяла американка – 7:5, 6:3.

Это была первая встреча на корте прославленных спортсменок после того, как они родили детей.

После нынешней победы счет в личных противостояниях стал 18:4 в пользу американки.