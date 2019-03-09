ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей

/ Общество
Просмотров: 1260

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают пристально следить и бороться с нарушениями Правил дорожного движения.

Фото pixabay.com

В частности, это касается самых грубых нарушений – езды в нетрезвом виде и превышении установленных скоростных режимов.

Так, в частности, в субботу на дорогах Брестчины и Могилевщине появятся дополнительные переносные радары. Они будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Мира (район перекрестка с улицей Калужской);
  • 08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);
  • 08:00-19:00. Дрога Р-93, Могилевский район (25+700);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (229+600);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (45+700);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
  • 09:00-21:00. Дрога Р-85, Жабинковский район (121+020);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);
  • 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Кроме этого, сразу два спецмероприятия проведет ГАИ: на дорогах страны – акцию «Берегите детей!», а на территории Минщины –  акцию «Трезвый водитель».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами