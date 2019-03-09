ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают пристально следить и бороться с нарушениями Правил дорожного движения.
В частности, это касается самых грубых нарушений – езды в нетрезвом виде и превышении установленных скоростных режимов.
Так, в частности, в субботу на дорогах Брестчины и Могилевщине появятся дополнительные переносные радары. Они будут находиться в следующих местах:
- 07:30-19:30. Могилев, проспект Мира (район перекрестка с улицей Калужской);
- 08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);
- 08:00-19:00. Дрога Р-93, Могилевский район (25+700);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (229+600);
- 08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (45+700);
- 09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
- 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
- 09:00-21:00. Дрога Р-85, Жабинковский район (121+020);
- 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);
- 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.
Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Кроме этого, сразу два спецмероприятия проведет ГАИ: на дорогах страны – акцию «Берегите детей!», а на территории Минщины – акцию «Трезвый водитель».