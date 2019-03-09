Зарегистрировано еще одно сетевое издание

Министерство информации сообщило о регистрации еще одного сетевого издания — интернет-ресурса mediana.by. Редакцией выступает производственно-издательское республиканское унитарное предприятие «Дом прессы».

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности СМИ, напоминает ведомство.

21 января в качестве сетевого издания был зарегистрирован портал tut.by. Главный редактор сайта Марина Золотова отмечала в комментарии БелаПАН, что статус сетевого издания имеет как плюсы, так и минусы.

«Из минусов это гораздо более весомые штрафы и ответственность, а из плюсов, я надеюсь, — цивилизованная работа на массовых мероприятиях, например, — сказала она. — Если интернет-ресурс не является сетевым изданием, его сотрудник не имеет статуса журналиста. Соответственно, если он работает на каком-то несанкционированном мероприятии, не понятно, как будет расценено освещение этого мероприятия и как будут вести себя по отношению к нему правоохранительные органы».

Регистрацию сайтов как сетевых изданий предусматривают поправки в закон о СМИ, которые вступили в силу 1 декабря 2018 года. Первым 13 декабря был зарегистрирован сайт газеты «Советская Белоруссия». 29 января регистрацию получил сайт «Настаўніцкай газеты», 11 февраля — сайт «Гродзенскай праўды».