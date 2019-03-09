В Беларуси побит температурный рекорд дня

Температурный рекорд дня побит в Беларуси 8 марта.

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В Брагине воздух прогрелся до 17 градусов тепла. Прежний максимум был зафиксирован 8 марта 2016 года в Мозыре (+15,8 градуса), до этого — 8 марта 1975 года в Пружанах (+13,3).

Обновились рекорды в столице и всех областных центрах, за исключением Витебска:

в Минске столбик термометра поднялся до отметки +12,9 (было +9,8 в 1990 году);

в Бресте — до +15 (+13,2 в 2007-м);

в Гомеле — до +14,6 (+13,3 в 2017-м);

в Гродно — до +12,9 (+11,1 в 2007-м);

в Могилеве — до +12,3 (+10,9 в 2017-м).

В ближайшие сутки, 9 марта, ожидается понижение температуры.

(Использованы оперативные карты и архивы Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, архив БелаПАН.)