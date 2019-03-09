Брестчанку осудили за ранение отца бойфренда

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Защищая своего бойфренда от его отца, 30-летняя брестчанка нанесла два удара ножом по руке пожилого мужчины.

По информации прокуратуры, потерпевшему не нравились отношения сына с этой девушкой. Очередной конфликт между родственниками перетек из словесной перепалки в потасовку.

Когда отец обхватил руками сына, девушка нанесла несколько ударов ножом по руке.

«Скорая» оказала мужчине помощь и вызвала милицию – брестчанку задержали. В ходе выяснения обстоятельств дела и личности нападавшей оказалось, что она ранее уже была судима за… убийство.

Приговором суда Московского района Бреста (не вступил в законную силу) ее признали виновной в причинении легкого телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора и отправили на год в колонию общего режима, пишет TUT.BY.
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Тэги: поножовщина Город: Брест

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