Брестчанку осудили за ранение отца бойфренда
Защищая своего бойфренда от его отца, 30-летняя брестчанка нанесла два удара ножом по руке пожилого мужчины.
По информации прокуратуры, потерпевшему не нравились отношения сына с этой девушкой. Очередной конфликт между родственниками перетек из словесной перепалки в потасовку.
Когда отец обхватил руками сына, девушка нанесла несколько ударов ножом по руке.
«Скорая» оказала мужчине помощь и вызвала милицию – брестчанку задержали. В ходе выяснения обстоятельств дела и личности нападавшей оказалось, что она ранее уже была судима за… убийство.
Приговором суда Московского района Бреста (не вступил в законную силу) ее признали виновной в причинении легкого телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора и отправили на год в колонию общего режима, пишет