Брестчанку осудили за ранение отца бойфренда

Защищая своего бойфренда от его отца, 30-летняя брестчанка нанесла два удара ножом по руке пожилого мужчины.

По информации прокуратуры, потерпевшему не нравились отношения сына с этой девушкой. Очередной конфликт между родственниками перетек из словесной перепалки в потасовку.

Когда отец обхватил руками сына, девушка нанесла несколько ударов ножом по руке.

«Скорая» оказала мужчине помощь и вызвала милицию – брестчанку задержали. В ходе выяснения обстоятельств дела и личности нападавшей оказалось, что она ранее уже была судима за… убийство.